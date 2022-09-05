الصباح الفني
لقطات
أمريكي تعرض لـ 20 ألف لسعة دخل أمريكي في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل في الولايات المتحدة، حسب ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية. وأُدخل أوستن بيلامي (20 عاما) الذي وضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا