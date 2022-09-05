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الصباح الفني

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منذ 3 دقائق
أمريكي‭ ‬تعرض‭ ‬لـ‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬لسعة دخل‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬لسعة‭ ‬نحل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬أسرته‭ ‬ووسيلة‭ ‬إعلامية‭ ‬محلية‭. ‬ وأُدخل‭ ‬أوستن‭ ‬بيلامي‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفس‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬داخل‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭أكمل القراءة »

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