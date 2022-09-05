الرياضة
استنفار بسبب مباراة الجيش وبركان
اجتماع بين الشركة المنظمة والسلطات الأمنية وإغلاق مدرجات للإصلاحات تعرف مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان، اليوم (الاثنين)، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة الثانية من منافسات البطولة، استنفارا أمنيا، بسبب مخاوف من اندلاع أحداث شغب بين جماهير الفريقين. وكشفت إدارة الجيش فيأكمل القراءة »
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