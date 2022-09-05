وطنية
تزوير فواتير يستنفر السكوري
مقاولات حصلت على الدعم ولم تحترم دفاتر التحملات والتصريح بعمالها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، إرسال لجان تفتيش لآلاف المقاولات لمراقبة طريقة اشتغالها، بعد أن روج نقابيون، أن بعضها يشتبه في «تزويره» الفواتير، وشهادات العمل، ويتلاعب بوضعيةأكمل القراءة »
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