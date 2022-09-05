الصباح الفني
علوش أم للمرة الثانية
أعلنت الفنانة السورية كندة علوش عن ولادة طفلها الثاني من زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، كاشفة الصعوبات التي مرت بها هي ومولودها الذي وضعته قبل قبل موعده بأكثر من شهرين. وتحدثت كندة، من خلال تدوينتها عن اللحظات الصعبة التي مرت بهاأكمل القراءة »
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