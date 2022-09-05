fbpx
الصباح الفني

علوش أم للمرة الثانية

منذ 3 دقائق
 أعلنت الفنانة السورية كندة علوش عن ولادة طفلها الثاني من زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، كاشفة الصعوبات التي مرت بها هي ومولودها الذي وضعته قبل قبل موعده بأكثر من شهرين. وتحدثت كندة، من خلال تدوينتها عن اللحظات الصعبة التي مرت بهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.