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حوادث

5 سنوات سجنا لـ”فراقشي” بأولاد افرج

منذ 3 دقائق
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، أخيرا، متزوجا وأبا لثلاثة أبناء من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية السرقة الموصوفة. وجاء إيقافه من قبل عناصر الشرطة بالجديدة بعد تنقيطه حيث تبين أنه مبحوث عنه علىأكمل القراءة »

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