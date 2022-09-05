الرياضة
الشيبي رسميا ببراميدز لثلاثة مواسم
داكروز: لم نمانع في رحيله ومفيد سيكون بديلا مناسبا أنهى محمد الشيبي، الدولي المغربي والظهير الأيمن للجيش الملكي، إجراءات انتقاله إلى بيراميدز المصري، ليلتحق بمواطنه الودادي وليد الكرتي. وكشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الجيش ستتوصل ب400 مليون سنتيم، على أن يتسلم اللاعب الشيبي مليارا و400 مليون، مقسمةأكمل القراءة »
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