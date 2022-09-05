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الزاهد في “سيب وأنا أسيب” تستعد هنا الزاهد لبطولة مسلسل جديد من نوعية العشر حلقات للعرض على المنصات، بعنوان “سيب وأنا أسيب” من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان ومن المنتظر بدء تصويره الشهر المقبل في بيروت. يذكر أن هنا الزاهد قدمت البطولة المطلقة الأولى العامأكمل القراءة »
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