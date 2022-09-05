حوادث
الحبس لمعنف شرطي بطنجة
ضبط متلبسا بحيازة واستهلاك المخدرات ورفض الامتثال باستعمال العنف خلف منطوق الحكم، الذي أصدرته الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، في حق متهم تابعته النيابة العامة من أجل «إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه باستعمال العنف في حقه وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات»، ارتياحا واسعاأكمل القراءة »
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