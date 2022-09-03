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غير نظارتك سيدي الرئيس

منذ دقيقتين
الدرويش قال في رسالة مفتوحة إلى ماكرون إن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس وجه محمد الدرويش رئيس اتحاد نقابات التعليم العالي بالمغرب العربي نداء مفتوحا إلى الرئيس الفرنسي ماكرون بأن تغير النظارة التي تنظر بها لمغرب اليوم، معتبرا أن “الأمس ليس كاليوم، و لن يكون كالغد طبعا، ولنحرص أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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