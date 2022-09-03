مجتمع
لفتيت يقر باعتداءات الرحل
أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باعتداء الرحل على المزارعين والكسابين، وعلى الممتلكات والمزروعات والمراعي في مناطق كثيرة من المغرب، ما دفع السلطات الإقليمية إلى تنسيق جهودها لأجل احتواء هذه الظاهرة. وأرجع الوزير سبب ارتفاع حجم الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والمراعي، وحدوث اشتباك بين الرحل والفلاحين والكسابين،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا