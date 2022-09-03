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مجتمع

لفتيت يقر باعتداءات الرحل

منذ دقيقتين
أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، باعتداء الرحل على المزارعين والكسابين، وعلى الممتلكات والمزروعات والمراعي في مناطق كثيرة من المغرب، ما دفع السلطات الإقليمية إلى تنسيق جهودها لأجل احتواء هذه الظاهرة. وأرجع الوزير سبب ارتفاع حجم الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والمراعي، وحدوث اشتباك بين الرحل والفلاحين والكسابين،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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