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الصباح الفني

الاعتراف الأمريكي يحرج “الفرنسيس”

منذ دقيقة واحدة
TOPSHOT - French President Emmanuel Macron (L) and US President Donald Trump (R) greet eachother in the Oval Office prior to a meeting at the White House in Washington, DC, on April 24, 2018. / AFP PHOTO / ludovic MARIN
خطوة ترامب أضعفت موقف حكام بلاد الأنوار وفضحت مناوراتهم يقول جلالة الملك في إحدى فقرات خطابه لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب “أمام هذه التطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم،أكمل القراءة »

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