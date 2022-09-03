الصباح الفني
الاعتراف الأمريكي يحرج “الفرنسيس”
خطوة ترامب أضعفت موقف حكام بلاد الأنوار وفضحت مناوراتهم يقول جلالة الملك في إحدى فقرات خطابه لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب “أمام هذه التطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، أوجه رسالة واضحة للجميع : إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم،أكمل القراءة »
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