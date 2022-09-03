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حوادث

مصرع شابتين في سيول طوفانية

منذ 4 دقائق
خسائر بشرية ومادية بسبب قوة الأمطار وغياب بنية لمواجهة الكوارث جرفت سيول طوفانية بمنطقة أيت بولي، شابتين في مقتبل العمر، وأودت بحياتهما، بسبب قوة تدفق المياه، التي جرفت كل ما صادفتها في طريقها، إذ بالإضافة إلى قتلها الفتاتين اللتين تبلغان من العمر 18 سنة و14 على التوالي،أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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