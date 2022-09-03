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حوادث

التزوير والاختلاس يورطان مسير ضيعة

منذ 4 دقائق
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية الحاجب، أخيرا، بتنسيق مع مصلحة الشرطة الفضائية بمكناس من إيقاف المتهم (س.ع) متزوج وأب لأبناء يتحدر من منطقة “آيت إعزم»، ضواحي مكناس. وحسب مصادر محلية، فقد جرى إيقاف المتهم على مستوى إحدى نقط المراقبة بالمدخل الغربي لمدينة الحاجب، بعد أن قدم نفسهأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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