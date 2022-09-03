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مجتمع

محفظة الدخول… انقطاع وغلاء

منذ 6 ثواني
إقبال ضعيف على المكتبات ونقص حاد في الكتب وأسعار ملتهبة للمستلزمات بدأ الموسم الدراسي في المغرب، والكتب المدرسية ما تزال تعرف أزمة غير مسبوقة، تهم انقطاعا كبيرا في المقررات الدراسية، سواء تعلق الأمر بالعناوين أو بكميتها، بسبب تأخر الحكومة في حل إشكالية دعم الناشرين، رغم أنهم هددواأكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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