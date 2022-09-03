مجتمع
“نايضة” في بلدية الجديدة
طالب فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، في رسالة مشتركة، رئيس الجماعة جمال بن ربيعة، بتقديم استقالته، بسبب الوضع الكارثي لقطاع النظافة بالمدينة، والذي ازداد سوءا في فترة الاصطياف التي تعرف فيها المدينة إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمصطافين من مختلف المناطق. وقدم أعضاء المعارضة، (خليلأكمل القراءة »
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