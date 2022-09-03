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الصفعة الصينية لفرنسا

منذ 33 ثانية
توتر العلاقة بين الغرب وفرنسا ليس وليد اليوم، يؤكد علي بوطيبة أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس الرباط، فتاريخ العلاقات بين الدولتين شهد توترات عديدة، فمثلا في معركة وادي المخازن، تأثرت فرنسا بشكل كبير بسقوط مملكة البرتغال، كما وجدت نفسها في مواجهة حلف مشكل من المغرب وانجلترا وقتها.أكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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