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ملف الصباح

تقارب إستراتيجي مزعج

منذ 46 ثانية
تنويع الشراكات وتهديد مصالح فرنسا داخليا وإفريقيا دفعاها إلى خوض حرب صامتة تخوص فرنسا في الأشهر الأخيرة، حربا صامتة على المغرب، وتحاول ابتزازه في مصالحه العليا، خاصة بعدما شعرت بأن مصالحها مهددة نتيجة تنويعه للشركاء في الفترة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بإسبانيا أو ألمانيا أو إسرائيل. وفيأكمل القراءة »

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منذ 46 ثانية


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