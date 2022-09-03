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ملف الصباح

أزمـة صامتـة

منذ 55 ثانية
الحسيني قال إن فرنسا تخفي وجهها وتدفع دولا إلى اتخاذ قرارات مناهضة للمغرب قدم محمد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية، بعض التفسيرات لفتور العلاقات الفرنسية المغربية. وأوضح الحسيني في حوار مع “الصباح” أن هناك أسبابا لعدم اتخاذ فرنسا موقفا واضحا وصريحا من قضية الصحراء المغربية على غرارأكمل القراءة »

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منذ 55 ثانية


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