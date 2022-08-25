ملف الصباح
ثمن التوجه الإفريقي
أستاذ العلاقات الدولية أكد أن باريس تتصرف دولة استعمارية وتغيظها الانتصارات الدبلوماسية قال هشام بوطيبة، أستاذ العلاقات الدولية، إن فرنسا ما زالت تتصرف بمنطق المستعمر، وإن القرارات السيادية للمغرب تقض مضجعها، إذ لا ينتظر موافقتها في اتخاذ قرارات دولية، سيما في علاقاته مع دول جنوب الصحراء، مشيراأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا