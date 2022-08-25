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ثمن‭ ‬التوجه‭ ‬الإفريقي

منذ دقيقة واحدة
هشام‭ ‬بوطيبة‭ ‬دكتور‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية
أستاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬باريس‭ ‬تتصرف‭ ‬دولة‭ ‬استعمارية‭ ‬وتغيظها‭ ‬الانتصارات‭ ‬الدبلوماسية قال‭ ‬هشام‭ ‬بوطيبة،‭ ‬أستاذ‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية،‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تتصرف‭ ‬بمنطق‭ ‬المستعمر،‭ ‬وإن‭ ‬القرارات‭ ‬السيادية‭ ‬للمغرب‭ ‬تقض‭ ‬مضجعها،‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬ينتظر‭ ‬موافقتها‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬دولية،‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬علاقاته‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬الصحراء،‭ ‬مشيرا‭أكمل القراءة »

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