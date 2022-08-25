الرياضة
الرجاء يحسم صفقة أكسيل
البنزرتي حاضر في مباراة آسفي بعد رفع عقوبة التوقيف حسم عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي لكرة القدم، صفقة المهاجم الغابوني، أكسيل مايي، هداف اتحاد طنجة. وتوصل البدراوي إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي اتحاد طنجة، أول أمس (الثلاثاء)، ومع اللاعب، الذي يفترض أن يكون عاد إلى المغرب أمسأكمل القراءة »
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