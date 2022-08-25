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حوادث

قاتل فرنسية بضربات ساطور مختل

منذ 17 ثانية
المحكمة أسقطت عنه المسؤولية الجنائية وأمرت بإيداعه المستشفى أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب، بإيداع المختل العقلي الذي أجهز بساطور على سائحة فرنسية في تزنيت بمستشفى الرازي بسلا. الحكم الذي قضت به هيأة المحكمة جاء إثر ثبوت حالة الخلل العقلي في حق المتهمأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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