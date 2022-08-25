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المسرح بين السكتة القلبية وهشاشة العظام
بوحسين قال إن الدعم جاء في غياب هيكلة سابقة قال مسعودي بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيي فنون الدراما، إن أجر المسرحي المغربي من أكبر متوسط أجور المسرحيين ارتفاعا في العالم، لكن مدة حياة العرض المسرحي المغربي من أشدها قصرا، مضيفا “لذلك بقي حبيس دعم الدولة، وحبيس الغفلةأكمل القراءة »
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