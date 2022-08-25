اذاعة وتلفزيون
“بنات العساس” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع أحداث جديدة من المسلسل “بنات العساس” للمخرج ادريس الروخ. وتدور قصة المسلسل حول معاناة شقيقتين اضطرتا إلى الهرب إلى البيضاء، بعد أن وجدتا نفسيهما عرضة للشارع بسبب إدمان وإفلاس والدهما، وتتحمل الأخت الكبرىأكمل القراءة »
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