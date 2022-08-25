ملف الصباح
كرونولوجيا الأزمة
في خطابه الأخير لمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قال الملك محمد السادس “أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”. واعتبر متابعون للشأن السياسي أن هذا التحول المتزايد فيأكمل القراءة »
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