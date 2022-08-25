الصباح الفني
قالوا
لغريب كتبت الشاعرة تورية لغريب تدوينة على صفحتها بفيسبوك جاء فيها “ليست حروبا، تستطيع أنثى ثائرة، أن تحدث هذا الخراب”. سي مهدي كتب الفنان سي مهدي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “لا تهتم بمن يكون رائعا معك في البداية ولكن اهتم بمن يظل رائعا حتى النهايةأكمل القراءة »
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