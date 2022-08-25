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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
لغريب كتبت‭ ‬الشاعرة‭ ‬تورية‭ ‬لغريب‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ليست‭ ‬حروبا،‭ ‬تستطيع‭ ‬أنثى‭ ‬ثائرة،‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬هذا‭ ‬الخراب‭”.‬ سي‭ ‬مهدي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬سي‭ ‬مهدي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلا‭ “‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بمن‭ ‬يكون‭ ‬رائعا‭ ‬معك‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬ولكن‭ ‬اهتم‭ ‬بمن‭ ‬يظل‭ ‬رائعا‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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