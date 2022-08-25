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لعبة‭ ‬التأشيرات‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
السلطات‭ ‬خفضت‭ ‬عدد‭ ‬التأشيرات‭ ‬إلى‭ ‬النصف‭                      (‬خاص‭)‬
فنانون‭ ‬ووزراء‭ ‬سابقون‭ ‬وبرلمانيون‭ ‬ضحايا‭ ‬تصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬ بعد‭ ‬عجز‭ ‬فرنسا‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الذي‭ ‬تريده،‭ ‬والذي‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مصالحها‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬بدأت‭ ‬ابتزازا‭ ‬بالتأشيرات،‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬مثيل،‭ ‬فرغم‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬الظاهر‭ ‬عادية‭ ‬وطبيعية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تخوض‭ ‬حربا‭ ‬خبيثة‭ ‬ضد‭ ‬المغرب،‭ ‬اشتدت‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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