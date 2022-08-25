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لعبة التأشيرات
فنانون ووزراء سابقون وبرلمانيون ضحايا تصفية الحسابات بعد عجز فرنسا عن دفع المغرب في الاتجاه الذي تريده، والذي يتماشى مع مصالحها الاقتصادية، بدأت ابتزازا بالتأشيرات، لم يسبق له مثيل، فرغم أن العلاقة تبدو في الظاهر عادية وطبيعية، إلا أنها تخوض حربا خبيثة ضد المغرب، اشتدت بعدأكمل القراءة »
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