ملف الصباح
حلف بدون جدوى
فرنسا تجني منافع اقتصادية من علاقاتها مع المغرب بدون مقابل في إطار المعاملة بالمثل استفادت فرنسا من المغرب اقتصاديا بدون مقابل، بحكم عمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين، التي تتجاوز الأبعاد التقليدية في علاقات الدول، إلى التوأمة السياسية،إذ يعتبر المغرب حليفا تقليديا ثابتا بالنسبة لفرنسا في القارةأكمل القراءة »
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