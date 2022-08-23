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الصباح الفني

‭”‬أويك‭” ‬بطعم‭ ‬البيئة‭ ‬والفن

منذ 48 ثانية
الفنان‭ ‬ران‭ ‬سلمان‭                           (‬خاص‭)‬
الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬بمراكش‭ ‬تنفتح‭ ‬على‭ ‬رموز‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ تحتضن‭ ‬مراكش،‭ ‬يومي‭ ‬2‭ ‬و3‭ ‬شتنبر‭ ‬المقبل،‭  ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬لمهرجان‭ “‬أويك‭” (‬Awake Festival‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬ستجرى‭ ‬فعالياتها‭ ‬في‭ ‬فندق‭ “‬تيرا‭ ‬جانا‭”. ‬ وتتضمن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬حسب‭ ‬بلاغ‭ ‬للمنظمين،‭  ‬العديد‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬التنشيط‭ ‬الفني‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬برمجتها‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »

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