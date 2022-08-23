الصباح الفني
”أويك” بطعم البيئة والفن
الدورة الأولى بمراكش تنفتح على رموز الموسيقى الإلكترونية تحتضن مراكش، يومي 2 و3 شتنبر المقبل، الدورة الأولى لمهرجان “أويك” (Awake Festival)، والتي ستجرى فعالياتها في فندق “تيرا جانا”. وتتضمن هذه الدورة، حسب بلاغ للمنظمين، العديد من عروض التنشيط الفني التي تمت برمجتها في سياق هذاأكمل القراءة »
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