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“شاطارا” بالقاهرة وبغداد
يشارك العمل المسرحي “شاطارا” لفرقة ثفسوين للمسرح الأمازيغي بالحسيمة، في كل من مهرجان بغداد الدولي للمسرح ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. وسيشارك هذا العمل المسرحي، الذي أنتجته الفرقة سالفة الذكر بشراكة مع مسرح محمد الخامس، ضمن عروض المسابقة الرسمية لفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح والتيأكمل القراءة »
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