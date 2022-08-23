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أسواق

الدرهم‭ ‬ينخفض‭ ‬مقابل‭ ‬الأورو‭ ‬

منذ 10 دقائق
أفاد‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬أن‭ ‬الدرهم‭ ‬انخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقابل‭ ‬الأورو،‭ ‬وبنسبة‭ ‬1‭.‬57‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬غشت‭ ‬الجاري‭.‬ وأشار‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬في‭ ‬نشرته‭ ‬الأسبوعية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬مناقصة‭ ‬في‭ ‬سوق‭أكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق


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