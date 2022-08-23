أسواق
الدرهم ينخفض مقابل الأورو
أفاد بنك المغرب أن الدرهم انخفض بنسبة 0.90 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 1.57 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 11 إلى 17 غشت الجاري. وأشار البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، إلى أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوقأكمل القراءة »
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