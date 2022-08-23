وطنية
فرنسيون يبيعون “البيضاء” برخص التراب
شركات عقارية حصلت على نصف «هبة» بأسعار زهيدة وعقود وقعت في يوم واحد تعرضت ممتلكات البيضاء إلى واحد من أكبر عمليات بيع من الباطن، تعبأ لها أشخاص وخبراء ومنتخبون، واستفادت منها أكثر من 20 شركة عقارية مسجلة ومسيرة من قبل امرأة واحدة من مواليد 1993. وحصلت “الصباح”أكمل القراءة »
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