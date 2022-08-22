الأولى
البشير وعقدة الزعامة المفقودة في “بوليساريو”
تسجيل صوتي أمعن فيه في إذلال غالي ووصفه بالفاشل والعاجز بقلم: الفاضل الرقيبي لعل هذه السنة في المخيمات كانت سنة خاصة بخرجات القيادي المنبوذ البشير مصطفى السيد، الذي لطالما كان يشكل أزمة حقيقية لكل زعماء بوليساريو بمن فيهم شقيقه مؤسس الحركة ، والذي كان يوصي دائما بإبعادهأكمل القراءة »
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