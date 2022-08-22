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سقوط “بيغاسوس” يكشف خبث “أمنيستي”
باحث أمريكي يفضح مؤامرة مختبر”سيتيزن لاب” وابتزاز منظمة العفو الدولية “سكوت”وعد بكشف الغايات السرية ونشطاء يقصفون الانتهازية والاحتيال كشفت تداعيات عزل باحث أمريكي من وظيفته بجامعة دولية، بعد نشره تقريرا مفصلا يفضح مزاعم وأكاذيب مختبر “سيتيزن لاب”، عن برمجية “بيغاسوس” وانتهازية منظمة العفو الدولية “أمنيستي” التي وظفتهاأكمل القراءة »
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