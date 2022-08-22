fbpx
الأولى

سقوط “بيغاسوس” يكشف خبث “أمنيستي”

منذ 11 دقيقة
باحث أمريكي يفضح مؤامرة مختبر”سيتيزن لاب” وابتزاز منظمة العفو الدولية “سكوت”وعد بكشف الغايات السرية ونشطاء يقصفون الانتهازية والاحتيال كشفت تداعيات عزل باحث أمريكي من وظيفته بجامعة دولية، بعد نشره تقريرا مفصلا يفضح مزاعم وأكاذيب مختبر “سيتيزن لاب”، عن برمجية “بيغاسوس” وانتهازية منظمة العفو الدولية “أمنيستي” التي وظفتهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.