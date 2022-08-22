حوادث
سقوط بارون بتطوان
علمت “الصباح” أن عملية أمنية محكمة نفذتها عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، مكنت من الإيقاع بأحد أخطر المطلوبين للعدالة من بارونات المخدرات بمنطقة الشمال الملقب بـ “الفرفارا”، حيث اضطر عدد من منافسيه وخصومه إلى الفرار في اليوم نفسه صوب مناطق مجهولة أو العبور إلى سبتة السليبة لتجنبأكمل القراءة »
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