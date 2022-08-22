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بانوراما

التعرق المفرط… إزعاج وخوف

منذ 6 دقائق
الدكتورة مبتسم قالت إن المرضى يتفادون زيارة الطبيب بسبب الوصم قالت حسناء مبتسم، طبية عامة، إن التعرق المفرط، من الطابوهات، ويشكل لصاحبه إزعاجا كبيرا، مبرزة أن البعض يخشون زيارة الطبيب، خوفا من الوصم، مضيفة أن أسبابه مختلفة، منها الجينية والهرمونية، وأيضا بعض العوامل الطبيعية. في ما يليأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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