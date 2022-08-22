النزاعات تجمد عقود لاعبين رفضت جامعة كرة القدم المصادقة على عقود جديدة للاعبين ومدربين مع أنديتهم، بالقسمين الأول والثاني. وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الجامعة تسلمت العقود الجديدة، ضمن ملفات عدد كبير من اللاعبين والمدربين، لكنها لم تصادق عليها، ما لم تستجب الأندية المعنية لمجموعة من الشروط،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا