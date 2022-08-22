افتتاحية
ورطة بوريطة
< د. خالد الحري للمصريين مثل شعبي رائع يُستعمل في الحالات التي يرسم فيها شخص ما صورة جميلة عن نفسه في الظاهر، لكن في "الباطن"، هو غير ذلك تماما، بل قد يكون الأسوأ على الإطلاق. "من برا الله الله، ومن جوا يعلم الله"، هو عنوان جيد لتوصيفأكمل القراءة »
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