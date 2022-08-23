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أزيد من مليار لرقمنة وإنشاء القاعات
لجنة الدعم أعلنت قائمة القاعات الخمس المستفيدة بعدة مدن خصص المركز السينمائي المغربي مليارا و150 مليون سنتيم لرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وذلك في إطار استراتيجية النهوض بعالم الفن السابع. وعقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي اجتماعا بالرباط خلال غشت الجاري تحتأكمل القراءة »
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