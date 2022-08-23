fbpx
الرياضة

هجرة جماعية تفرغ الأندية

منذ 20 دقيقة
الجامعة تفسخ عقود 100 لاعب لعدم توصلهم بمستحقاتهم قررت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم فسخ عقود ما يقارب 100 لاعب، يمارسون في البطولة الاحترافية، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، في عدد قياسي غير مسبوق. ولجأ عدد كبير من لاعبي البطولة إلى لجنة النزاعات، احتجاجا علىأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.