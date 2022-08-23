الرياضة
هجرة جماعية تفرغ الأندية
الجامعة تفسخ عقود 100 لاعب لعدم توصلهم بمستحقاتهم قررت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم فسخ عقود ما يقارب 100 لاعب، يمارسون في البطولة الاحترافية، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، في عدد قياسي غير مسبوق. ولجأ عدد كبير من لاعبي البطولة إلى لجنة النزاعات، احتجاجا علىأكمل القراءة »
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