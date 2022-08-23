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الرياضة

مليار و150 مليونا للوداد من “كاف”

منذ 30 ثانية
خصم مليون دولار من منحة العصبة بسبب النزاعات والغرامات توصل الوداد الرياضي بمليون و200 ألف دولار (حوالي مليار و150 مليون سنتيم)، من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، منحة التتويج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، بعد أن خصمت من المنحة الإجمالية، البالغة قيمتها مليونين و500 ألف دولار. وعلمت “الصباح”، أنأكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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