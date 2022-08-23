وطنية
نفايات خطيرة بالضواحي
معامل سرية بين البيضاء والمحمدية تصنع صفائح الزفت و”السوميلا” وتعيد تدوير قنينات البلاستيك عادت حمى البناء العشوائي إلى بؤر مناطق صناعية غير قانونية، بإعادة فتح معامل سرية كانت موضوع بحوث ميدانية للجان مختلطة وصدرت بشأنها قرارات بالإغلاق ووقف الأنشطة الصناعية المزاولة بها لخطورتها على البيئة، وللأضرار التيأكمل القراءة »
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