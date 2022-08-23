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الرياضة

متولي يجر الرجاء إلى النزاعات

منذ 34 ثانية
جدل حول إحياء ملفات قديمة دفعة واحدة قدم محسن متولي شكاية إلى لجنة النزاعات بالجامعة ضد فريقه السابق الرجاء الرياضي، للمطالبة بحقوقه العالقة، بعد نهاية عقده. وعلمت “الصباح”، أن ديون محسن متولي، لا تتجاوز منحتي توقيع، وبعض منح المباريات، وتلقى وعودا من الرئيس عزيز البدراوي بتسويتها، بمجردأكمل القراءة »

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منذ 34 ثانية


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