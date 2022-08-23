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أسواق

معرض‭ ‬للصناعة‭ ‬التقليدية‭ ‬بالحسيمة

منذ 4 دقائق
تتواصل‭ ‬بالحسيمة،‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬26‭ ‬غشت‭ ‬الجاري،‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬للصناعة‭ ‬التقليدية،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬جماعة‭ ‬الحسيمة‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفاعلين‭ ‬والمتدخلين‭.‬ ويسلط‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬شعار‭ “‬جميعا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تشجيع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬التضامني‭”‬،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬منتوجات‭ ‬متنوعة‭ ‬للصناعة‭ ‬التقليدية‭ ‬أبدعتها‭ ‬أنامل‭ ‬الصناع‭ ‬التقليديين‭ ‬المحليين‭ ‬والصانعات‭ ‬التقليديات‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة‭.‬أكمل القراءة »

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