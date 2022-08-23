أسواق
معرض للصناعة التقليدية بالحسيمة
تتواصل بالحسيمة، إلى غاية 26 غشت الجاري، فعاليات معرض للصناعة التقليدية، الذي تنظمه جماعة الحسيمة بشراكة مع عدد من الفاعلين والمتدخلين. ويسلط المعرض، الذي يحمل شعار “جميعا من أجل تشجيع الاقتصاد التضامني”، الضوء على منتوجات متنوعة للصناعة التقليدية أبدعتها أنامل الصناع التقليديين المحليين والصانعات التقليديات بإقليم الحسيمة.أكمل القراءة »
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