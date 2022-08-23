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وطنية

بنسعيد‭ ‬على‭ ‬محك‭ ‬الرقمنة

منذ 25 ثانية
وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والشباب‭ ‬والتواصل‭ ‬أرشيف‭)‬
مطالب‭ ‬بالشفافية‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الامتحانات‭ ‬المهنية‭ ‬والانتقالات‭ ‬وتحيين‭ ‬المعايير‭ ‬وفق‭ ‬المستجدات طالب‭ ‬اتحاد‭ ‬النقابات‭ ‬الوطنية‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬باعتماد‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬كالامتحانات‭ ‬المهنية‭ ‬والانتقالات،‭ ‬وكذلك‭ ‬اعتماد‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهوي‭ ‬للامتحان‭ ‬المهني‭ ‬لتحيين‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالترقية‭ ‬وفق‭ ‬المستجدات‭.‬ ورسم‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنقابة‭ ‬المذكورة،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭أكمل القراءة »

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