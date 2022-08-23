وطنية
بنسعيد على محك الرقمنة
مطالب بالشفافية في تدبير الامتحانات المهنية والانتقالات وتحيين المعايير وفق المستجدات طالب اتحاد النقابات الوطنية وزارة الشباب والثقافة والتواصل، باعتماد الرقمنة في تدبير الموارد البشرية كالامتحانات المهنية والانتقالات، وكذلك اعتماد التنظيم الجهوي للامتحان المهني لتحيين المعايير الخاصة بالترقية وفق المستجدات. ورسم المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة، في اجتماعأكمل القراءة »
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