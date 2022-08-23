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الرياضة

صعوبات تجهض مشروع المراكز الرياضية

منذ 28 ثانية
أعلنت أطر قطاع الرياضة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفقة أطر التربية البدنية، فشل مشروع المراكز الرياضية، الذي تبنته مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، من أجل التنقيب عن الرياضيين. وعلمت “الصباح”، أن المشروع لقي صعوبات تنفيذية، في مقدمتها عدم توفر المؤسسات التعليمية على المرافق والتجهيزات الرياضيةأكمل القراءة »

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منذ 28 ثانية


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