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سليماني رئيسة تحكيم “بوكر”
13 رواية تتنافس على الجائزة الكبرى لدورة السنة الجارية وقع الاختيار على الروائية الفرنسية من أصل مغربي ليلى سليماني، لترؤس لجنة تحكيم جائزة “بوكر” العالمية، والتي ستقام السنة المقبلة. واختارت مؤسسة “جائزة البوكر الدولية” سليماني، باعتبارها أبرز الكتاب المغاربيين الذين بصموا الساحة الأدبية الفرنكوفونية خلال السنوات الماضية،أكمل القراءة »
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