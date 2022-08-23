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اذاعة وتلفزيون

“إينولا هولمز 2” على “نتفليكس”

منذ 38 ثانية
أعلنت منصة “نتفليكس” العالمية، موعد عرض أحداث الجزء الثاني من الفيلم “إينولا هولمز”، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول. وقالت المنصة إن عشاق الفيلم سيكونون على موعد مع جزء جديد 4 نونبر المقبل، قبل أن تنشر صورا من كواليس تصوير الموسم الجديد. ويعد الفيلم “إينولا هولمز” منأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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