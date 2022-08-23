الصباح الفني
الزايدي بمهرجان الأغنية بمونتريال
تستعد الفنانة لمياء الزايدي لإحياء حفل فني ضمن فعاليات مهرجان الأغنية المغربية بمونتريال يوم ثاني عشر نونبر المقبل، والذي سيعرف مشاركة ثلة من الفنانين والموسيقيين المغاربة. وتعتبر لمياء الزايدي من بين الأصوات النسائية، التي وقع عليها الاختيار من قبل التظاهرة الفنية الكبرى، حيث تضرب موعدا لجمهورها منأكمل القراءة »
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