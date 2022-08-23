وطنية
حقوقيون يطالبون برفع ضرر الغبار الأسود
قلق السكان من إصابتهم بأمراض وغياب المسؤولين ورد محتشم من مختبر عاد الغبار الأسود ليغطي سماء القنيطرة من جديد بعدما اعتقد المواطنون أنه ولى بدون رجعة، وأن المسؤولين بالمغرب سيطبقون القانون الرامي إلى محاربة تلوث الهواء، الذي ينتج عنه انتشار أمراض التنفس من قبيل الربو، والحساسية، وأمراضأكمل القراءة »
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