حوادث
احتجاز شرطيين بأزقة مراكش
منعا من اعتقال “فو كيد” من قبل تسعة أشخاص تورطوا في العملية والأبحاث متواصلة شهدت مراكش حالة من حالات “السيبة” التي أضحى بعض الأشخاص يتعاملون بها مع الأمنيين، بالاعتداءات المتكررة عليهم، إذ وجد عنصران من الشرطة، يعملان بالمدينة، نفسيهما رهن الاحتجاز من قبل تسعة أشخاص بدروب المدينةأكمل القراءة »
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